Terzo giorno di lavoro concluso per la Lazio. Annullata la seduta pomeridiana. Solito riscaldamento a secco e poi col pallone. In seguito possesso palla, partitella tattica e partita con le sponde. Questo l’allenamento di stamattina. Da sottolineare la presenza di Acerbi. Il Leone si è allenato con la squadra rispedendo al mittente le voci che lo vedevano come separato in casa. In squadra anche Strakosha, mentre Immobile ha effettuato una semplice corsetta. Altra seduta completa in gruppo per Leiva. Buone notizie anche per André Anderson, rientrato con la squadra, e migliora Cataldi, ancora protagonista di un lavoro differenziato. Oltre ai due nazionali assenti, Marusic e Badelj, e l’infortunato Lulic, stamani in campo non si sono visti altri tre calciatori. Si tratta di Adekanye, ancora bloccato per via degli anticorpi IgM alterati, Milinkovic per un fastidio sopra l'inguine (non dovrebbe essere nulla di grave), e Vavro. Da valutare le condizioni dello slovacco: probabile che sia out per la riacutizzazione della pubalgia.