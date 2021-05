Risuonano ancora le parole dette da Simone Inzaghi nel post partita di Sassuolo-Lazio. "Sono 16 mesi che aspetto il rinnovo", e ancora "sono stato l'unico dei 16 allenatori arrivati agli ottavi di Champions in scadenza". Questo lo sfogo del tecnico piacentino che a questo punto infittisce la questione prolungamento.



Ad oggi è un 50 e 50. Un mistero che verrà risolto mercoledì, come detto dallo stesso Inzaghi. In caso di divorzio, come riporta Il Messaggero, crescono le quotazioni di un altro ex biancoceleste (anche lui campione d'Italia con Cragnotti). Si tratta di Sergio Conceicao, il quale è in scadenza col Porto secondo i media lusitani a metà settimana è previsto a Roma. Rimangono alla finestra Napoli e Fiorentina, entrambe interessate a Inzaghi.