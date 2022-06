La Lazio sta per chiudere un colpo su un giovane di proprietà del Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport si tratta di Mario Gila, 22 anni da compiere a fine agosto, che ha giocato quest'anno in Segunda Division con il Real Castilla. L'affare si potrà chiudere in prestito con diritto di riscatto. Diventerà l’alternativa di Patric al centro della difesa.