In Francia il dato dei biglietti venduti in casa Lazio per la partita di Europa League contro il Rennes fa scalpore: una sorpresa negativa, come riportano i media francesi, "solamente 5000 biglietti venduti".



SOLO 5000 BIGLIETTI - La gara di Europa League, fondamentale per il passaggio del turno, non ha acceso la fantasia dei tifosi della Lazio, in Francia lo sottolineano: "la vendita dei biglietti non decolla, a due giorni dalla partita. Lo stadio Olimpico sarà vuoto, i 380 sostenitori francesi non passeranno inosservati".