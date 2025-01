Lazio, infortunio per Nuno Tavares: quando torna e quante partite salta

Getty Images

Nuno Tavares ha appena terminato la visite per conoscere l'entità dell'infortunio rimediato nell'ultima partita di Europa League contro la Real Sociedad. Il terzino della Lazio era dovuto uscire al 43' minuto per un problema all'adduttore sinistro.

TORNA COL MONZA? - In attesa degli esiti dell'esame è stata effettuata una prima diagnosi per Nuno Tavares. Come afferma La Gazzetta dello Sport, scongiurato il pericolo di un lungo stop per il tezino, che dovrebbe stare fermo circa dieci giorni, saltando quindi le partite con Fiorentina, Braga in Europa League e Cagliari del 3 febbraio. Il rientro, in attesa dell'esito degli esami, dovrebbe essere per la partita con il Monza del 9 febbraio.

I NUMERI - Nuno Tavares è stata un'autentica sorpresa per la Lazio. Finora ha giocato 19 partite con nove assist tra campionato ed Europa League. Deve, però, ancora trovare il primo gol in biancoceleste.