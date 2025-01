Lazio, infortunio per Nuno Tavares in Europa League: esce dolorante, le condizioni

AFP via Getty Images

Non solo buone notizie per Marco Baroni: il tecnico della, sul punteggio di 3-0 e sopra di un uomo nella settima giornata di Europa League contro la Real Sociedad, deve registrare un, uscito al 43' del primo tempo e sostituito da Dele-Bashiru.Tavares, autore tra l'altro dell'assist per il gol del 3-0 di Castellanos, si è fermato con una smorfia dopo aver preparato l'ennesimo cross dalla sinistra e ha fatto segno alla panchina di non essere in grado di proseguire. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni, il problema sembra all', proprio in conseguenza di uno scatto.

Dopo la partita, ecco cos'ha detto il tecnico biancoceleste Marcoa Sky a proposito: "Non dovrebbe essere nulla di grave, Nuno dovrebbe essersi fermato in tempo utile. Per noi è importante, spingiamo molto sugli esterni, dobbiamo aspettare domani e valutarlo".