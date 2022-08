Il mercato della Lazio potrebbe riservare ancora qualche colpo di scena. Secondo il Corriere dello Sport i biancocelesti starebbero pensando di inserirsi nella trattativa per Lo Celso del Tottenham. Il centrocampista argentino, classe '96, è rientrato dal prestito al Villarreal e in Italia è cercato anche da Napoli e, soprattutto, Fiorentina.



Il quotidiano scrive che Commisso è pronto ad affondare il colpo con un'offerta da 17 milioni di euro. Paratici, direttore sportivo dei londinesi, aveva però aperto anche alla possibilità di cedere il cartellino in prestito. Trattando un prezzo di riscatto di valore più alto rispetto a quello messo sul piatto dai Viola, forse può aprirsi qualche spiraglio per i capitolini, che però devono fare in fretta. Sarri in primis, si legge nella medesima notizia, si starebbe battendo per averlo come rinforzo. Resta da capire però se il suo eventuale arrivo significherebbe il contestuale addio di un big.