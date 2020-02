Una cornice da brividi quella di Lazio-Inter. La sfida vale tantissimo: separate solo da un punto, la squadra di Inzaghi e quella di Conte sono in piena lotta per il primo posto, insieme alla Juventus. Lo scontro diretto per la vetta si accende, si fa sul serio. E l'Olimpico risponderà presente.



OLIMPICO QUASI SOLD OUT - Sarà quasi sold out lo stadio per Lazio-Inter: i biglietti sono quasi finiti, come conferma il responsabile del marketing biancoceleste Canigiani: "C’è una discreta disponibilità in Monte Mario, ormai è quasi nulla invece anche in Curva Sud. Un record? Siamo molto vicini al dato della Juventus: al momento i biglietti venduti sono meno, ma in più ci sono gli abbonati della seconda fase. Sul filo di lana capiremo se le presenze saranno state superiori, potrebbero anche superarle".