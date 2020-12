L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa nell'anticipo di campionato contro il Verona: "Praticamente i due gol presi ce li siamo fatti da soli. Il calcio è così, due giorni fa gioivamo per la qualificazione in Champions League e oggi siamo delusi dal risultato, ma in Italia è sempre difficile. Prima del lockdown eravamo infallibili all'Olimpico con i nostri tifosi, ora il campionato è strano. Ci manca qualche punto in classifica, dovremo cercare di recuperare la strada persa già martedì a Benevento".



"Sarebbe troppo facile pensare alle assenze di Luis Alberto e degli altri, ma giocando ogni tre giorni è normale. Con qualche cambio oggi avremmo anche potuto vincere. Acerbi ha avuto un risentimento muscolare, nei prossimi giorni sapremo di cosa si tratta. Avevo lasciato a riposo precauzionale Luiz Felipe e ho dovuto adattare Parolo in difesa".