L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport della partita persa contro la Juventus.



MIGLIOR LAZIO DELLA STAGIONE - "Quest'anno non ricordo la Juve più in difficoltà rispetto a oggi, in Italia e in Europa. Il calcio è crudele. Giocando così fino alla fine daremo soddisfazioni ai tifosi".



LAZIO INEDITA - "I ragazzi sono stati bravissimi, la pecca è non aver fatto il 2-0 e dopo l'abbiamo pagato. Spiace. Sono stati bravi, al di là dei moduli, hanno pressato bene e sono stati aggressivi. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, non meritavano di perdere".



LA PARTITA - "Non ricordo parate di Strakosha, quando subisci gol c'è sempre un errore. Sul primo gol c'è Bernardeschi bravissimo, sul secondo Lulic non si accorge che Cancelo è in fuorigioco e poteva lasciar stare. Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate".



SCONTRI DIRETTI - "La gambetta verrebbe dall'inizio, non abbiamo timore".



IL FRATELLO PIPPO - "L'ho sentito, mi spiace. Non so come sia la situazione, so quello che ci mette e si rialzerà nel migliore dei modi qualsiasi cosa andrà".