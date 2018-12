Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria sul Cagliari: "I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, anzi nel primo tempo avremmo anche meritato qualche gol in più. Ora godiamoci la vittoria, ci mancava da tanto tempo. Ma da stasera penseremo al Bologna"



MILINKOVIC - "Milinkovic-Savic nel primo tempo, scivolando, aveva un po' aperto l'adduttore. Noi senza regista? Quando il Cagliari aveva la palla, noi mettevamo Parolo e Milinkovic davanti alla difesa. Quando invece attaccavamo, Milinkovic avanzava fino a raggiungere Luis Alberto. Siamo entrati bene in campo: la vittoria è arrivata per l'approccio, facendo capire agli avversari che partita si sarebbero dovuti aspettare".