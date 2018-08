Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, match valevole per la prima giornata di Serie A.



SUBITO NAPOLI E JUVE - "Ripartiamo con tanta voglia, il sorteggio ci ha messo subito Napoli e Juve alle prime due, ci saremmo aspettati qualcosa di diverso ma già da domani dobbiamo alzare l'asticella, essere concentrati e fare bene. Ci siamo preparati bene, probabilmente avremmo voluto avere qualche giorno in più per qualcuno ma sono fiducioso".



SUL MERCATO - "La società è stata molto brava a trattenere Milinkovic Savic, ma non solo lui: Luis Alberto e Immobili sono molto richiesti, non era semplice tenerli. E' un dato di fatto però che anche le altre si sono rinforzate. Noi abbiamo allungato la rosa nei reparti dove eravamo un pochino corti. Per quanto concerne la lista abbiamo alcuni giocatori che non rientrano più nell'under 22, per cui dobbiamo fare delle rinunce. In questo momento abbiamo deciso di rinunciare a Lukaku, ma dal momento in cui tornerà al top della condizione, cercherò di inserirlo immediatamente al proprio posto perché è un giocatore su cui punto molto. Prima di ottobre però non sarà dei nostri".



SU MILIKOVIC-SAVIC - "Se ho avuto garanzie per Milinkovic che quest'anno non si muove? Sergej è un giocatore richiesto, ho parlato con la società. Rimarrà con noi anche per la prossima stagione. Ho parlato con lui quando è tornato dalle vacanze, c'era la volontà del giocatore di rimanere. Si è allenato nel migliore dei modi. E' un '95 ma ha dimostrato di essere molto maturo. Si è messo subito a disposizione mia e dei compagni. Anche per lui sarà una stagione complicata perché dovrà riconfermare la grande stagione passata".



SU CATALDI E ROSSI - "Mancano più di tre ore alla fine del mercato, vedremo. Danilo sa che c'è moltissima concorrenza, se dovesse rimanere sarei contento perché ha dimostrato di mettersi a disposizione. Per quanto riguarda Rossi c'è mezza Serie B su di lui. Non è il Rossi che ha fatto solo due gol a Salerno lo scorso anno, ma vale molto di più. Sa anche lui che c'è moltissima concorrenza, ma la sua crescita è stata costante e si è meritato di restare".