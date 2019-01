Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli: "Il Napoli ha fatto meglio di noi, sicuramente ha meritato di vincere. Non so se quello di Acerbi su Callejon nel primo tempo era fallo ma sicuramente l'ammonizione non c'era. Anche nella seconda Acerbi sposta e prende nettamente il pallone, mi sono arrabbiato ma sono episodi che ultimamente ci vanno male. Correa? E' una risorsa per noi, le ultime sei partite le aveva giocate tutte tranne la Coppa Italia per un'influenza".



SU ROCCHI - "Avevamo approcciato bene, poi siamo stati troppo passivi e il Napoli è passato meritatamente in vantaggio. Una volta riaperta la partita in undici contro undici ce la saremmo giocata, ci lascia un po' l'amaro in bocca perché nelle ultime domeniche siamo stati sfortunati. Rocchi è un arbitro internazionale e bravissimo, ma questa sera non mi va bene nessuna delle due ammonizioni. Le big? Dopo dieci minuti ci siamo abbassati, il Napoli ha palleggiato bene e non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Meglio nel secondo tempo, abbiamo avuto buone situazioni e Meret è stato bravo. Ci serva da lezione, in classifica siamo tutti lì e tutte quante si giocheranno l'ultimo posto per la Champions e quelli per l'Europa League".