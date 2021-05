L'allenatore della"Il primo tempo l'abbiamo fatto nettamente meglio, ma non abbiamo sfruttato le due occasioni più clamorose, Fuzato è stato strepitoso. Poi abbiamo subito il gol al primo tiro in porta pericoloso e c'è rammarico perché abbiamo perso prendendo due gol con tre tiri""Il discorso Champions era andato via a Firenze. Mi dispiace aver perso il Derby, la squadra non meritava di andare sotto all'intervallo, ma poi ci serviva più reazione. Ai fini della classifica non contava tantissimo, ma ci dispiace tantissimo aver perso un Derby"."Correa ha provato a esserci ma aveva un dolore al soleo e abbiamo perso un giocatore molto importante. Anche Caicedo era in dubbio ma con un'infiltrazione ha potuto giocare il finale di gara. Milinkovic ha voluto giocare a tutti i costi, ma aveva subito un'operazione da poco"."Quest'anno abbiamo fatto la Champions, il prossimo l'Europa League. Quando sono arrivato la Lazio non giocava le coppe. Dobbiamo continuare a migliorarci, ma essere da cinque anni in Europa è motivo di orgoglio".Poi a Sky Sport Inzaghi ha anche aggiunto sul futuro suo e del club:“Io penso a finire bene questa stagione, secondo me abbiamo fatto un’ottima stagione, siamo tornati negli ottavi di Champions dopo 20 anni, siamo ancora tra le prime sei. Dobbiamo guardare avanti. Poi ci troveremo col presidente e il direttore con molta serenità. Sono dispiaciuto per stasera perché dopo quel primo tempo potevamo fare meglio”.“Sicuramente si parlerà di tutto, noi quest’anno non so a quanti punti finiremo, negli ultimi anni abbiamo fatto quasi sempre almeno 70 punti tranne in una stagione. Siamo arrivati un po’ corti quest’anno, per quanto riguarda la stagione per tutte le difficoltà che abbiamo avuto io devo complimentarmi con i ragazzi”.- "Se tempo qualche cessione importante tipo Milinkovic? ​Non lo so, come ho detto prima non abbiamo ancora pianificato e parlato perché c’era concentrazione sul campionato. Sul futuro non si è ancora parlato né per me né per i calciatori, poi ne parleremo con grandissima convinzione per capire il da farsi. Sapevamo che il nostro obiettivo era rimanere in Champions, ma ci sono state quattro squadre che sono state più forti di noi. Comunque ce la siamo giocata fino alla fine”.