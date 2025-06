Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video

Getty Images

La seconda era Sarri alla Lazio è iniziata. Manca di fatto solo l'annuncio ufficiale, ma le firme sui documenti e sul contratto - biennale con opzione su un terzo anno a 2,5 milioni a stagione più bonus - sono già arrivate. A confermarlo, in un video, è il ds biancoceleste Angelo Fabiani. Ripreso dalle telecamere dell'agenzia Adnkronos, il direttore sportivo del club capitolino ha spiegato che non ci saranno altri passaggi o formalità da sbrigare. C'è già anche la firma del presidente Lotito sui documenti da depositare: Sarri è il nuovo allenatore della Lazio.

Si vociferava di possibili inserimenti in extremis da parte di altre pretendenti, ma - assicura Fabiani - non è così. L'allenatore è atteso a Roma giovedì, ma già per iniziare a definire i programmi per la prossima stagione. La rosa attuale non sarà smantellata: questa almeno l'assicurazione che la dirigenza del club ha garantito al tecnico toscano per convincerlo a tornare. I big resteranno e si interverrà solo nei ruoli necessari, seguendo le direttive del Comandante stesso, che in questo senso ha ricevuto sostanzialmente carta bianca dallo stesso Lotito.