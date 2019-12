Tabù Olimpico, anche se sarebbe meglio dire tabù Juventus. Come riporta Leggo, la Lazio non batte i bianconeri da 16 anni. Per trovare l'ultima bisogna andare molto indietro nel tempo, ed è sempre a inizio dicembre: era il 6 dicembre 2003, con i gol di Corradi e Fiore.



JUVENTUS TABU - In totale negli ultimi 30 incroci tra Lazio e Juventus i biancocelesti hanno ottenuto solo 2 vittorie, pareggiato 6 e perso ben 22. Dopo aver infranto l’incantesimo di San Siro contro il Milan, Inzaghi ora guarda fiducioso alla Juventus. Un tabù lungo 16 anni da sfatare: i suoi ragazzi sanno come si fa.