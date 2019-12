Pavlovic non sarà un giocatore della Lazio. Il trasferimento del difensore, il cui arrivo in biancoceleste sembrava quasi fatto, in realtà è naufragato proprio alle visite mediche: alcuni parametri fisici non erano stati ritenuti adeguati dallo staff sanitario biancoceleste.



MERCATO LAZIO - Tra Pavlovic e la Lazio un tacito accordo: a gennaio ci avrebbero riprovato. Il ds biancoceleste, a quanto riporta Mozzasport, dovrà guardare altrove: il Partizan sembra essere in procinto di vendere Pavlovic al Monaco già a gennaio. I francesi avrebbero offerto 10 milioni per il giocatore più il 10% su una futura rivendita, inoltre altri due milioni di euro in caso di qualificazione in Europa: una proposta troppo allettante, prontamente accettata. Il difensore del futuro dovrà essere un altro per la Lazio.