La Salernitana vuole riportare in maglia granata Jean-Daniel Akpa Akpro. Secondo quanto riporta il sito tuttosalernitana.com ci sarebbe stato in questi giorni un contatto tra Igli Tare, ds della Lazio, ancora proprietaria del cartellino del centrocampista, e il suo omologo del club campano, Morgan De Sanctis.



Per l'ivoriano, attualmente in prestito all'Empoli, sarebbe un ritorno nei Cavallucci Marini, con i quali ha già giocato tra il 2018 e il 2020. In toscana sta giocando poco, anche per via di alcuni guai fisici. Alla corte di Davide Nicola si alternerebbe invece con Coulibaly. Il rientro in anticipo dal prestito però non è cosa facile, con la società di Corsi che non vorrebbe andare ad intaccare la rosa in questa sessione. Possibile quindi che l'affare possa tornar buono per l'estate. Il classe '92 farà infatti ritorno a Formello a fine stagione, ma non rientra nei piani di Sarri. Ha un contratto fino al 2025 con i biancocelesti, che punteranno quindi ad ottenere il massimo dalla cessione.