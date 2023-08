Ecco l'accelerazione che Sarri aspettava sul mercato. Dopo i colloqui dell'altra sera tra il tecnico e Lotito, la Lazio è pronta a chiudere tre colpi. Il più vicino è Kamada, svincolato dall'Eintracht, con il quale è stato trovato un accordo sull'inggio. Il giapponese, classe '96, ha accettato la proposta dei biancocelesti di 4 milioni a stagione. La chiusura dell'affare potrebbe arrivare a breve.



Sempre a centrocampo Lotito è pronto ad affondare il colpo col Torino per Ricci, mettendo sul piatto 20 milioni più cinque di bonus per convincere Cairo a cedere il proprio gioiellino. In attacco la scelta è tra Isakssen, del Midtyjlland, e Karlsson, dell'AZ. Il primo è in netto vantaggio, perché costa meno. Infatti c'è già una base di accordo con i danesi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.