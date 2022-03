Riecco Lazzari. Il ritorno in gruppo dell'ex Spal è la miglior notizia di oggi da Formello. Infortunatosi alla coscia destra contro il Bologna un mese fa, oggi il classe '93 è tornato a lavorare in gruppo, seppur per una porzione ridotta di allenamento.



PROBLEMA TERZINI La seduta di oggi nel centro tecnico biancoceleste ha visto Sarri fare alcune prove tattiche in vista di Lazio - Venezia. Il mister toscano deve trovare una soluzione per i terzini. Il recupero del numero 29 deve essere gestito con cautela per non correre rischi di ricadute. Il suo rientro tra i convocati per lunedì sera è già un grosso passo avanti, in netto anticipo rispetto a quanto pronosticato. Ma al massimo siederà in panchina. Con Patric che potrebbe tornare nel suo ruolo originario. Marusic infatti è squalificato e al suo posto entrerà Hysaj, dall'altra parte invece Radu non è al meglio. Ha lavorato a parte sia ieri, sia oggi per un fastidio al piede.



DIFFIDE Negli altri ruoli non dovrebbero esserci sorprese. Acerbi e Luiz Felipe completeranno la linea di difesa davanti a Strakosha, col brasiliano che deve stare attento a non essere ammonito, perché diffidato. Stesso problema che hanno anche Zaccagni e Pedro, per i quali però si prevede una staffetta, con Immobile e Felipe Anderson che invece sono sicuri di una maglia da titolare. In mezzo al campo Luis Alberto, Leiva e Milinkovic cuciranno la manovra. Unico indisponbile Cataldi che punta a rientrare per il derby.