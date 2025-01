Lazio, l'emergenza si aggrava in infermeria: si allungano i tempi di recupero anche per Patric

Redazione Calciomercato

Pesano tanto le assenze in casain questo periodo. Baroni dopo il ko nel derby non ha voluto cercare scuse nei, ma è un fatto che le rotazioni - fondamentali nella prima parte della stagione - per il tecnico biancoceleste siano diventate improvvisamente corte. E la prospettiva non è delle migliori per le prosime gare. Castrovilli è di nuovo fermo, Vecino resterà fuori fino a fine febbraio, Noslin non è ancora al 100%, così come Lazzari (anche se contro la Roma sono entrambi entrati in campo) e Pedro (rimasto in panchina nella stracittadina). A loro si aggiunge, assente già contro l'Atalanta, ma che si pensava inzialmente potesse rientrare a stretto giro. Niente da fare.

Il difensore spagnolo soffre da diverso tempo di un problema al tendine del malleolo, che si riacutizza ciclicamente. Un inspessimento delle fibre che gli comporta fitte dolorose e che in questo momento sta provando a curare con delle terapie specifiche con un suo medico di fiducia. Patric è quindi volato in Spagna, a Barcellona, da un paio di giorni per farsi visitare e sottoporsi ai trattamenti del caso. Ma questo comporta unDifficile che il classe '93 torni a disposizione prima della