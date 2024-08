Lazio, l'ex obiettivo Stengs vola in MLS: possibile un nuovo scenario di mercato per i biancocelesti

AFP via Getty Images

CalvinIl fantasista olandese del, cercato questa estate con insistenza anche dalla, è in procinto di trasferirsi allo Charlotte FC. Con il club di Rotterdam tra fine giugno e i primi di luglio c'erano stati intensi contatti, ma la trattativa si è bloccata sul nodo della contropartita tecnica: i biancorossi volevano a tutti i costi inserirenell'affare, mentre a Formello c'era ancora la convinzione di puntare forte su di lui l'anno prossimo. In un mese e mezzo sono cambiate tante cose, sia in casa biancoceleste sia in Olanda e

Il Feyenoord infatti non ha smesso di pensare a Isaksen.. E ora, con i soldi incassati dal cartellino di Stengs, potrebbero di nuovo sedersi al tavolo con la dirigenza laziale per trattare non più uno scambio, ma un acquisto dell'ala, classe 2001, nel frattempo non più così centrale nel progetto tecnico biancoceleste. L'arrivo di Baroni - che comunque ha spesso belle parole per il ragazzo nelle scorse settimane, apprezzandone le qualità - ha costretto Isaksen a stravolgere per la terza volta in dodici mesi il suo modo di giocare. E se già il passaggio dalla Danimarca ai ritmi del 4-3-3 di Sarri era stato più difficoltoso del previsto, adattarsi poi al 3-4-2-1 di Tudor e ora ai moduli camaleontici del nuovo tecnico sta diventando un incubo per il ragazzo, che infatti non è ancora riuscito a trovare la sua dimensione ideale in campo. Ecco perché

La valutazione del cartellino è proprio diper rientrare dell'investimento fatto un anno fa. La società ha già spiegato al ragazzo e al suo entourage la situazione. E dalle prove andate in scena in questo periodo di preparazione estiva alla prossima stagione è ormai chiaro al calciatore stesso di non essere affatto una delle prime scelte.A quel punto, tra posti che si libereranno in lista e giochi di coppie da riorganizzare nei vari ruoli dell'attacco, saranno tutte da scoprire le mosse successive della Lazio.