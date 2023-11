C'è aria tesa in casa Lazio, ma nessuna spaccatura nella squadra. La delusione per i risultati non soddisfacenti di questa prima parte di stagione accomuna tutti, dalla dirigenza, allo staff, agli stessi calciatori, che però - riporta questa mattina il Messaggero - hanno ribadito anche ieri ancora una volta la loro compattezza e fiducia totale nell'allenatore.



Soprattutto i senatori e i calciatori di maggior qualità, sottolinea il quotidiano, sono convinti di valere più dell'8° posto attuale che la squadra occupa in classifica. Sanno di dover fare di più ed è tanta la frustrazione per non riuscirci. Il calendario non ha aiutato, ma la strada ora resta comunque in saluta, perché non si può più sbagliare per non compromettere definitivamente la stagione. I prossimi due appuntamenti in Champions e in Serie A, contro Feyenoord e Roma saranno decisivi.