I due KO dellacon Inter e Milan hanno riaperto tutti gli scenari nella corsa Champions. Niente però è compromesso per i biancocelesti, che hanno ancora il destino nelle loro mani. Un punto di vantaggio sui nerazzurri e tre sul Milan potranno essere difesi con le unghie e con i denti dagli uomini di Sarri nelle ultime 4 giornate, tenendo conto cheConsiderando inoltre che la Dea e la Juventus si sfideranno oggi alle 12:30, nella peggiore delle ipotesi la Lazio si ritroverebbe terza alla fine di questa giornata, a due lunghezze dai bianconeri. Dalla parte di Immobile e compagni inoltre ci sono anche i fattoriche rinforzano il leggero vantaggio sulle inseguitrici.. In caso di arrivo a pari punti perciò a spuntarla sarebbero i capitolini. A maggior ragione, con il doppio successo nei derby,(anche se la situazione dei punti ora è 64 a 58)., con gli stessi risultati, a parti invertite, tra andata e ritorno. I questo caso la differenza reti è di + 9 sui bergamaschi, mentre è al momento in leggero vantaggio (-1) la squadra di Inzaghi, dopo gli ultimi successi senza incassare reti. A conti fatti(3-0 a Torino, 2-1 a Roma), ma qui bisognerà eventualmente vedere a fine stagione come evolveranno le vicende giudiziarie della Vecchia Signora. A prescindere da questo però, nonostante gli ultimi risultati negativi, è ancora la Lazio nei fatti la squadra da battere nella corsa Champions