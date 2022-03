Iniziano i preparativi per il derby a Formello. La Lazio è tornata oggi pomeriggio in campo per il primo allenamento settimanale, in vista della stracittadina. Non si è visto però Luis Alberto. Riposo programmato per lo spagnolo, che si riunirà al gruppo nei prossimi giorni. Out anche Cataldi e Radu ancora alle prese con i rispettivi acciacchi. Il recupero del centrocampista comunque procede bene e entro venerdì dovrebbe tornare a disposizione del mister. Per il difensore invece c'è ancora incertezza. Domani in programma una doppia seduta, poi venerdì le prove tattiche prima della rifinitura di sabato.