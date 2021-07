Luis Alberto non si è presentato al raduno della Lazio perché vorrebbe cambiare squadra. La Lazio lo multa e gli ordina di tornare subito in Italia. Intanto dalla Spagna rimbalzano nuove voci di mercato sull'interesse dell'Atletico Madrid, ma Lotito non scende sotto i 60 milioni di euro come valutazione. Inzaghi l'avrebbe portato volentieri all'Inter, ma i costi sono alti e si è scelto Calhanoglu. Il Milan, che ha perso il turco, potrebbe pensarci.



Prima del caso 'Mago' gli obiettivi della Lazio a centrocampo erano Basic (Bordeaux) e Kamara (Marsiglia, nell'affare potrebbe entrare Escalante).