Luis Alberto, trequartista della Lazio, parla al sito del Siviglia del suo ritorno, in Europa League, al Sanchez Pizjuan: "E' speciale, per il mio passato e per il desiderio che avevo di tornare a giocare lì. E' vero che è solo una partita, ma per me è speciale". Il numero 10 biancoceleste è cresciuto nel club andaluso.