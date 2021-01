Si avvicina un’altra sfida importante per la Lazio. Domenica alle ore 15:00 i biancocelesti sono attesi dal Parma e la sua nuova “vecchia” guida tecnica, Roberto D’Aversa. Per intravedere qualcosa di tattico però bisognerà attendere la rifinitura di domani. Oggi infatti Inzaghi ha lavorato maggiormente sul possesso palla e un’esercitazione su cross e tiri in porta. A quest’ultima non hanno partecipato in molti, semplicemente per gestione. Acerbi, Hoedt, Luis Alberto e Immobile sono rientrati negli spogliatoi. Per Patric e Luiz Felipe, invece, allunghi sui 50 metri. Chi invece non ha solo effettuato il possesso palla, ma anche l’esercitazione tecnica, è Senad Lulic. Tutto l’allenamento in gruppo oggi per il capitano biancoceleste, il quale procede verso il rientro ufficiale in campo che manca da 11 mesi.



INFORTUNATI E ASSENTI – Mentre il resto della squadra si allenava, finalmente sono tornati in campo Fares e Correa. Corsetta lenta, qualche esercitazione tecnica e variazioni di ritmo intorno al campo, il tutto con gli scarpini. Salgono le quotazioni per vedere entrambi a disposizione in vista del derby. I due calciatori erano out per dei problemi al soleo: l’ex Spal per uno stiramento e il Tucu per un’elongazione. Infine, non si sono visti in campo i due esterni, Lazzari e Marusic. Il primo è stato costretto ad uscire contro la Fiorentina per un forte dolore alla schiena. Il secondo è stato gestito. Nonostante molto acciaccati, sono comunque attesi domani sul manto erboso di Formello per la rifinitura.