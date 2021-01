Dopo la vittoria di Parma per 0-2, comincia la settimana che porterà la Lazio ad affrontare la Roma venerdì sera. Un derby di un'importanza determinante visto che i biancocelesti con un risultato positivo potrebbero rilanciarsi prepotentemente in ottica quarto posto. Chi finalmente in questa calda settimana può rientrare in lista è Senad Lulic. Come riporta Il Messaggero infatti il capitano biancoceleste nei prossimi giorni è destinato a prendere il posto di Djavan Anderson.