Nella giornata di ieri è stato lo stesso Inzaghi a lanciare l'allarme Radu: "Ha qualche problema, non siamo molto ottimisti sul suo recupero". Dichiarazioni confermate anche dalla rifinitura della sua Lazio, durante la quale il difensore romeno ha effettuato solamente il riscaldamento per poi abbandonare il campo. Prevista stamani la prova decisiva per lui. In caso non dovesse farcela sarà Hoedt a sostituirlo. Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri Inzaghi sul centrosinistra ha provato l'olandese in assenza di Radu. Più remota la possibilità che tocchi a Parolo.