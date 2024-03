Lazio, multa per le mancate interviste a DAZN

Multa di 10000 euro alla Lazio per aver negato le interviste pre e post partita a DAZN. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Ricevuti i reclami della nota emittente televisiva e streaming, che detiene i diritti per la Serie A, la Lega ha comminato sanzioni ai biancocelesti e anche al Napoli (dieci volte tanto dovrà pagare la società di De Laurentiis).



La comunicazione ai club è arrivata ieri sera. Il provvedimento è stato preso perché sono stati disattesi accordi di obbligatorietà delle interviste e la Lega calcio ha deciso che questo atteggiamento non può più essere tollerato. D’ora in avanti ci saranno al massimo due possibilità di non presentarsi ai microfoni. Dalla terza scatterà la sanzione in automatico. Di recente avevano atto molto discutere le parole di De Laurentiis in polemica proprio con DAZN. Il patron degli azzurri lamentava l’eccessiva invadenza delle telecamere e accusava l’emittente di aver interferito con l’organizzazione dei calendari complicando così l’andamento della sua squadra. “Abbiamo chiuso con Dazn, da adesso parleremo solo con Sky e la Rai”, aveva tuonato DeLa nel post gara di Napoli – Juventus, aggiungendo poi: “la Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale”.