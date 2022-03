Intervista a El Comercio per Jony. L'esterno - di proprietà della Lazio, trasferitosi in prestito allo Sporting Gijon a gennaio - ha dichiarato di ttovarsi bene nella nuova squadra, nonostante qualche critica per alcune prestazioni non all'altezza delle aspettative.



"Non sono per niente pentito di essere tornato in Spagna. Sono orgoglioso di essere qui e non rimpiangerò mai la mia decisione. Tutti pensavano che la situazione sarebbe stata diversa, che avrebbero visto un Jony migliore, ma io mi assumo tutte le responsabilità. Posso solo lavorare e devo continuare a cercare di trovare la mia versione migliore. Dipendesse da me resterei qui per molti anni".