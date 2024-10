Getty Images

Lazio: niente Como per Zaccagni

18 minuti fa



Niente Como per Mattia Zaccagni. Ieri si è allenato sul campo a parte, oggi invece no: niente rifinitura per lui dopo il forfait di domenica causa forte attacco gastrointestinale, per questo motivo Baroni ha deciso di non aggregarlo al gruppo per la trasferta in Lombardia, prevista per domani alle 20.45. Lo riporta lalaziosiamonoi.it.