Cancellati i test con i dilettanti dell’Auronzo, del Cadore e del San Giorgio. Troppo gravoso per questi club l’iter per i tamponi e i test sierologici. Prima amichevole per la Lazio il 29 agosto contro la Triestina. Un giorno dopo il match con il Fiori Barp Mas, club di prima categoria. Confermate le gare con il Padova e il Vicenza, in programma rispettivamente il 1° e il 4 settembre. «Ci aspetta una stagione difficile.