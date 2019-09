La Lazio ha deciso di non piazzare il colpo last minute, soprattutto in attacco la rosa poteva essere rinforzata, ma Tare nell'ultimo giorno di mercato è stato occupato soprattutto a piazzare Wallace, oltre ad altre operazioni minori.



MERCATO LAZIO - Inzaghi proverà a lavorare sul cinismo, sulla capacità di compiere le scelte giuste sottoporta. Ha due settimane per provarci, passare dalle 3 reti di Genova allo sterile dominio del derby deve far scattare qualche campanello d'allarme. Come riporta il Messaggero, il mercato poteva aiutare: l'acquisto di un'attaccante in più poteva rappresentare una grande occasione per lanciare l'assalto al quarto posto. Occasione non colta.