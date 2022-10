Il giudice sportivo ha pubblicato oggi le decisioni relative all'ultimo turno di Serie A. In casa Lazio, Milinkovic - Savic è salito a quota 3 ammonizioni in campionato: al prossimo giallo scatterà la diffida, che lo porrà automaticamente a rischio squalifica. Un piccolo campanello d'allarme cui, tanto il serbo, quanto Sarri, dovrà prestare attenzione, visto che già la squadra dovrà fare a meno di un altro top player come Immobile per diverse partite. E da qui alla sosta per il mondiale ci saranno Juve e Roma da affrontare, oltre l'Atalanta domenica prossima. I biancocelesti non possono permettersi di perdere anche il Sergente in uno dei prossimi big match.