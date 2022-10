Sarri studia le possibili soluzioni per sopperire all'assenza di Immobile. A parte le pazze idee Milinkovic centravanti o il lancio nella mischia di Luka Romero, l'opzioni più concreta per i prossimi impegni è proseguire sulla strada del falso 9. E, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il tecnico ha in mente una staffetta tra due interpreti per gli impegni ravvicinati in campionato e in Europa League.



Contro l'Atalanta toccherà a Felipe Anderson dal 1', mentre col Midtjylland giovedì potrebbe essere la prima chance da titolare per Cancellieri. L'es Hellas, preso in estate come jolly offensivo per adattarlo anche a sostituire all'occorrenza il numero 17, fin qui non ha ancora lasciato il segno negli spezzoni finali in cui è stato impiegato. Sta ancora imparando questo nuovo ruolo. Ai tempi della Primavera ha giocato al massimo come seconda punta in alcuni frangenti. Quella contro i danesi può quindi essere l'occasione per mettere alla prova quanto appreso in questi mesi di lavoro.