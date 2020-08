I continui rinvii sulla firma dei contratti iniziano a far preoccupare la Lazio che era convinta di avere in pugno il trequartista spagnolo che si svincolerà dal Manchester City, David Silva, ma che ora teme l'inserimento di qualche concorrente. Ieri è circolata la notizia di un possibile interesse della Juventus, ma secondo il Corriere dello Sport sono le sirene spagnole, con il Valencia in pole, quelle più preoccupanti per l'affare.