Lazio, Patric preoccupa: possibile un colpo anche in difesa

"Io di centrocampisti stasera in panchina ne vedo diversi". Così ieri sera, prima della gara di Europa League contro la Real Sociedad, parlava il ds della, AngeloLa società biancoceleste si sta muovendo dietro le quinte sul mercato per provare a regalare a Baroni qualche pedina in più nelle rotazioni e anticipare alcuni investimenti estivi. Si parla molto di interventi in mediana, ma in effetti la partita di ieri ha visto la squadra in. Infatti dopo il ko di Tavares il tecnico ha dovuto inventarsi Guendouzi nel ruolo di terzino. Ecco perché negli ultimi gionri di questa sessione invernale la Lazio potrebbe provare a mettere a segno anche un colpo in difesa.

Molto dipenderà dalle condizioni di, che domani si sottoporrà ad alcuni controlli specifici per il suo problema tendineo al piede. Se sarà necessario un intervento chirurgicoIl difensore spagnolo ha già saltato 8 partite quest'anno per il ciclico riacutizzarsi di questa problematica fisica. Nell'ultimo mese non è mai stato a disposizione e ora, con l'assenza anche di Lazzari e il ko di ieri di Nuno Tavares, la situazione in tutta la retroguardia si fa complicata per Baroni. La Lazio perciò sta pensando serieamente a un possibile acquisto last minute in quel reparto.