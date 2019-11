Brutte notizie da Formello per Simone Inzaghi: durante l'allenamento svolto in mattinata l'attaccante della Lazio Joaquin Correa si è accasciato a terra accusando un forte dolore al polpaccio. Il Tucu ha interrotto subito la seduta di preparazione in vista della partita di Europa League contro il Celtic: gli esami clinici hanno scongiurato qualunque tipo di problema serio, si tratta soltanto di una forte contusione. L'argentino domenica non dovrebbe aver problemi ad essere della partita all'Olimpico contro il Lecce.