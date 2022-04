Mancano solo i dettagli, ma le basi per il ritorno nella capitale del centrale oggi al Milan, Alessio Romagnoli, sono state poste. Non più nella Roma dove si è lanciato, bensì nella Lazio del suo cuore, squadra per cui fa il tifo. Dettagli che però non sono da poco, anzi stanno frenando la chiusura del colpo. Il principio di intesa con Lotito è stato trovato dal punto di vista salariale, il problema rimangono però le commissioni da garantire al suo entourage (e a lui come bonus alla firma) su cui le parti sono ancora lontane.