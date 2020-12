Tra i calciatori che Inzaghi sta utilizzando meno in quest'ultimo periodo vi è senza dubbio Andreas Pereira. Il talento dell'ex United non si discute e finalmente dal Dortmund in poi si è visto. Il belga naturalizzato brasiliano è stato l'unico dei subentrati a dare una scintilla alla Lazio, non solo in Germania, ma anche contro il Verona e il Benevento. Risposte importanti per le quali, come riporta Il Corriere dello Sport, ora il calciatore si aspetta un qualcosa in più da Inzaghi. Finora solo due gettoni dal 1' (Torino, con gol, e Spezia). Chissà se prima della fine del 2020 per Pereira non possa arrivare un'altra chance.