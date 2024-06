Lazio, Lotito: "Baroni è il nuovo allenatore. Chi non lo vuole si lamentava di Inzaghi e Pioli..."

Getty Images

Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma è dietro l’angolo dopo le dichiarazioni di questi minuti:A dare l'annuncio è stato il presidentea Il Messaggero.Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto. Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic…E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no? Mi hanno chiamato quattro presidenti per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene".

, dopo che Baroni aveva deciso di declinare la proposta da parte di Adriano Galliani e del Monza,L’intesa è completa con l’ex tecnico di Pescara, Benevento e Frosinone che firmerà, nelle prossime ore, un contratto con i biancocelesti per le prossime due stagioni:, dunque,. Baroni si è infatti liberato dal contratto con il Verona, così da poter mettere nero su bianco il proprio futuro alla Lazio. La firma, dunque, arriverà nelle prossime ore, visto che lo stesso patron capitolino Lotito ha chiarito di aver risolto ogni incombenza con il presidente scaligero Setti.