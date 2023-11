Sulla scrivania di Lotito è arrivata la proposta di un attaccante dell'Ajax in questi giorni. Si tratta di Georges Mikautadze, franco-georgiano classe 2000, già accostato alla Lazio anche in estate. Ne parla questa mattina il Messaggero.



La sterilità dell'attacco biancoceleste in questa prima parte di stagione è un dato che sta spingendo il club a delle riflessioni, su tutto il reparto. Sembra difficile però che si possano intavolare operazioni a gennaio senza la partenza di qualcuno. La società però si sta guardando intorno, anche in previsione futura, considerando le posizioni di Pedro e Zaccagni in bilico. Mikautadze è quindi un profilo da monitorare attentamente.