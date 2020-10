Niente prove tattiche, o quasi, per la Lazio. I biancocelesti, dopo l’allenamento di ripresa effettuato ieri, quest’oggi si sono visti sul secondo campo di Formello alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, quello che sancirà il ritorno in Champions League per il club capitolino dopo ben tredici anni. Nonostante ci si aspettasse qualche indizio tattico, quest’oggi Inzaghi ha lavorato solamente con alcuni calciatori. Tutti coloro che hanno giocato almeno un’ora a Marassi hanno solamente effettuato degli allunghi a secco per poi rientrare negli spogliatoi. A fare le prove vi erano anche Immobile (squalificato sabato scorso) e Luiz Felipe. Il brasiliano sta rientrando e sarà a disposizione per la partita contro il Dortmund. Nella sgambata di domani bisognerà capire se Inzaghi sarà disposto a schierarlo titolare oppure no. Assenti i lungodegenti Lulic, Lazzari e Radu, così come Escalante per un affaticamento. Out poi Andreas Pereira per sintomi influenzali e Cataldi per dei problemi intestinali.