Alla vigilia diIvanha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali dei media biancocelesti. Queste le parole del portiere della squadra di Sarri:"Servirà una partita perfetta. Dovremo fare al massimo tutto quello che ci chiede il mister, per provare a metterli in difficoltà.Dovremo subire il meno possibile se vogliamo avere possibilità di portare a casa punti. Dobbiamo sfruttare al meglio tutto quello che ci concederanno"."Il campionato è equilibrato e si possono perdere punti con chiunque se non sei al top. Lo abbiamo dimostrato noi in queste due partite: non essendo ancora al massimo, abbiamo perso. Questo per quanto mi riguarda, ma anche penso per tutta la squadra, serve solo per stare a testa bassa e lavorare, puntando a migliorarci. Solo così arriveranno i risultati e i punti e potremo continuare il campionato in maniera positiva. Ogni partita è a sé. Domani giochiamo contro i campioni in carica, che sono ancora favoriti, ma questo non ci deve mettere timore. Dobbiamo stare attenti, ma pensare solo al nostro percorso di crescita, che passa anche da domani. Faremo di tutto per portare a casa punti"."In Champions il girone è difficile sempre. Quest'anno non c'è nessun girone impossibile e nessuno facile. Noi dovremo solo pensare a fare del nostro meglio, sapendo che potremo dire la nostra e giocarci le nostre carte per passare il turno"."I nuovi si stanno inserendo bene. Non è facile entrare subito al top nei meccanismi, ma i ragazzi si sono presentati tutti con grande disponibilità, con spirito positivo e questo ci aiuterà sicuramente. In particolare questo posso dirlo sui portieri. Conoscevo già Gigi (Sepe, ndr), ma anche Mandas è un bravissimo ragazzo. Avrà bisogno del suo tempo, ma sono contento di averli entrambi come compagni".