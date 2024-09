Lazio, quando torna Gigot? Baroni aspetta al più presto il rinfonrzo in difesa

Calciomercato

aspetta ancora l'ultimo rinforzo. L'allenatore dellafin qui ha dimostrato di voler coinvolgere tutta la rosa nelle rotazioni, sin da subito. Infatti tra le sei giornate di Serie A e il primo match di Europa League contro la Dinamo Kiev, il tencico biancoceleste ha impiegato di fatto tutta la rosa, superando anche i primi acciacchi stagionali (Castellanos e Patric) e qualche imprevisto (incidente di Pellegrini). L'unico che ancora non si è visto perché non è mai stato realmente a disposizione è. Una pedina in più in difesa che sarebbe invece quantomai importante per Baroni avere al più presto, per non sovraccaricare in particolare Gila (reduce da un infrotunio con ricaduta in estate) sin da queste prime battute stagionali.

Il centrale francese è stato l'ultimo rinforzo estivo della Lazio. Arrivato a sorpresa sul finale del mercato, per sostituire in fretta Casale, il cui addio non era preventivato a Formello, non ha avuto ancora modo di scendere in campo perché non in condizione di poterlo fare. Dopo una stagione scorsa da 33 presenze con l'Olympique Marsiglia (condita anche da 3 gol e impreziosita dall'aver indossato la fascia da capitano), il classe '93 era finito ai margini del nuovo corso che il club transalpino sta aprendo, saltando sostanzialmente tutta al preparazione atletica. Arrivato a Roma - in prestito con obbligo di riscatto, in un'operazione da 3,5 milioni complessivi, bonus inclusi -Sta seguendo per questo da diverse settimane un protocollo specifico per mettersi in pari, ma un problema alla spalla accusato una decina di giorni fa lo sta rallentando ulteriormente.

Baroni non lo ha portato in trasferta né a Firenze, né ad Amburgo in Europa League e nemmeno ieri a Torino. A seconda di quali risposte arriveranno tra oggi e mercoledì il tecnico della Lazio deciderà se portarlo almeno in panchina giovedì col Nizza o domenica pomeriggio contro l'Empoli, entrambe all'Olimpico.Lo staff biancoceleste sfrutterà la prossima sosta per le nazionali (7-18 ottobre) per accelerare il lavoro e consegnare definitivamente il difensore all'allenatore. Per il momento perciò le dita dei tifosi devono restare incorciate per sperare che gli altri tre centrali in rosa abbiano problemi o squalifiche nelle prossime due gare.