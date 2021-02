Come reso noto nei giorni scorsi, la Lazio ha perso Stefan Radu per infortunio per almento tre settimane. Il difensore romeno è stato operato di ernia inguinale di urgenza per tentare il recupero in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Nel frattempo però arrivano notizie positive in merito al suo rientro. Come riporta Il Corriere dello Sport stamani infatti, Radu ha ottenuto il via libera per tornarsi ad allenare a Formello già da domani. Il numero 26 biancoceleste ripartirà con una corsetta individuale e procederà per gradi. L'obiettivo non è solo il Bayern, ma addirittura il rientro contro la Juventus il 6 marzo.