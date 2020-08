Giacomo Bonaventura, svincolato dal Milan, è alla ricerca della sua prossima squadra. E, come scrive Il Messaggero, il procuratore dell’ex numero 5 rossonero, Mino Raiola, ha proposto il suo assistito alla Lazio, alla ricerca di qualità per il duplice impegno della prossima stagione, con la squadra di Simone Inzaghi impegnata anche in Champions League.