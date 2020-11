La Lazio dopo il rituale giro di tamponi ha portato a termine la rifinitura in vista del prossimo impegno contro il Crotone. Domani alle ore 15:00 i biancocelesti scenderanno in campo anche per invertire un trend negativo all'Ezio Scida (un punto in due gare). Così dalle ore 10:30 Inzaghi e il suo staff hanno guidato i calciatori nelle ultime prove tattiche nel Lazio Training Center prima della partenza per la Calabria. Sotto la pioggia battente del secondo campo di Formello, in seguito al riscaldamento largo al solito 3-5-2. Davanti a Reina vi era il terzetto Patric, Acerbi e Radu. Centrocampo da destra verso sinistra con Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, e Fares. Davanti provati Correa e Immobile. In mattinata visite di idoneità per Strakosha.Quest'ultimo dovrebbe partire per Crotone. Lavoro differenziato per Escalante. Infine, assenti Vavro, Milinkovic, Luiz Felipe e Alia.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.